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CHP’li belediyelerde aile saltanatı! Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu

Herf fırsattı liyakat narası atan CHP'de skandallar bitmek bilmitor. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Metin Bükülmez’in eşi Sıla Bükülmez’in ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı, kardeşi Aytekin Bükülmez’in ise ESKİ’nin satın alma müdürü olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:02
CHP’li belediyelerde aile saltanatı! Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu

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Seçim sürecinde liyakati dilinden düşürmeyen CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyelerde üst düzey görevlere getirmesinin yankıları devam ediyor.

Sıla BükülmezSıla Bükülmez

BALLI TORPİLLER ORTAYA ÇIKTI
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'nun kayınbiraderi ve bacanağını başkan yardımcısı yaptığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ballı torpiller yapıldığı ortaya çıktı.

Metin BükülmezMetin Bükülmez

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in eşi Sıla Bükülmez'in Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ESKİ) İnsan Kaynakları Müdürü, kardeşi Aytekin Bükülmez'in ise ESKİ'de satın alma müdürü olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Bu görevlendirmelere sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ele verir talkını kendi yutar salkımı" yorumunda bulunurken bir başka kullanıcı ise "Sülale devri, liyakate bağlı atamalar" şeklinde yorum yaptı.

20 BAŞVURU YAPTI ÇAĞRILMADI


Sabah'ta yer alan habere göre; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iş ilanlarına 24 kez başvurduğunu belirten Onur adlı sosyal medya kullanıcısı ise; "2021 yılından beri Eskişehir Büyükşehir şirketine niteliklerime uyan 20 küsur iş başvuru yaptım. Bir tanesinde bile görüşmeye çağrılmadım" paylaşımında bulundu.

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