CHP’li belediyelerde aile saltanatı! Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu

Bu görevlendirmelere sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ele verir talkını kendi yutar salkımı" yorumunda bulunurken bir başka kullanıcı ise "Sülale devri, liyakate bağlı atamalar" şeklinde yorum yaptı.