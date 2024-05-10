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Başkan Ertuğrul Doğan'ın transferde işaret ettiği isimleri TAKVİM açıklıyor

Barisic, Lundstram ve Dragus’a imza attıran Trabzonspor’un Muhammed Cham ile de büyük oranda anlaştı. Fırtına Benes için de görüşmelerini sürdürüyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:05
Başkan Ertuğrul Doğan’ın transferde işaret ettiği isimleri TAKVİM açıklıyor

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün A Spor'da gelecek sezonun planlaması konusunda önemli mesajlar verirken, 6 transferle ilgili net ifadeler kullandı. Doğan'ın işaret ettiği 3 anlaşmaya varılan futbolcunun Dragus, Barisic ve Lundstram olduğu ifade edilirken anlaşma aşamasında olan ismi ise TAKVİM açıklıyor.

Fırtına'nın Clermont forması giyen Muhammed Cham ile büyük oranda anlaştığı ve kulübüyle son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. 23 yaşındaki Avusturyalı orta saha bu sezon çıktığı 34 maçta 8 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor'un, Hamburg forması giyen Slovak orta saha Laszlo Benes ile de görüşmelerini sürdürdüğü ve transferin gelecek hafta netlik kazanacağı ifade edildi. Bordo- Mavili takımın Stanhdart Liege forması giyen Cihan Çanak için de masada olduğu ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

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