Memura-emekliye yeni zam: Enflasyon tahmini güncellendi, maaş hesapları değişti! Artış ne kadar olacak? Kime, nasıl yansıyacak?

Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonun Mayıs'ta yüzde 75-76'yla zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 38'e ineceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Hem memurların hem emeklilerin Temmuz zammında yeni oranlar ortaya çıktı.
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın bu yıla ilişkin güncellenen enflasyon tahminleri bu artışlar için yeni ipuçlarını verdi.
MEMURA EN AZ 39 BİN 678 TL
Halen en düşük memur aylığı 32 bin 860 lira. Bu aylık enflasyon tahminlerine göre 39 bin 452-39 bin 678 lira seviyelerine ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 14 bin 741 liradan tahminlere göre 17 bin 698-17 bin 800 lira seviyesine çıkacak.
Karahan, yıllık enflasyonun baz etkisiyle Mayıs'ta zirveyi göreceğini, bu zirvenin yüzde 75-76 seviyesinde olacağını öngördüklerini belirterek, "Yılın geri kalanında enflasyon istikrarlı olarak gerileyecek" dedi.