Memura-emekliye yeni zam: Enflasyon tahmini güncellendi, maaş hesapları değişti! Artış ne kadar olacak? Kime, nasıl yansıyacak?

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MEMURA EN AZ 39 BİN 678 TL

Halen en düşük memur aylığı 32 bin 860 lira. Bu aylık enflasyon tahminlerine göre 39 bin 452-39 bin 678 lira seviyelerine ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 14 bin 741 liradan tahminlere göre 17 bin 698-17 bin 800 lira seviyesine çıkacak.