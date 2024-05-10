SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Bugün okul var mı? Öğretmenler derse girecek mi? MEB son dakika duyurdu! 10 Mayıs 2024 günü...

Öğretmenlere yönelik artan şiddeti protesto etmek için yarın birçok öğretmen ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Bu eylem, son zamanlarda artan öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu tür saldırıların önüne geçilmesi için yetkililerin daha etkili önlemler alması çağrısında bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Peki, bugün okul var mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 06:11 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:11
Bugün okul var mı? Öğretmenler derse girecek mi? MEB son dakika duyurdu! 10 Mayıs 2024 günü...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına tepki göstermek için bir grup öğretmen bugün iş bırakacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, okulların yarın tatil olacağı iddialarını yalanladı. İşte detaylar...

İstanbul'da bir özel lise müdürünün öğrenci tarafından saldırı sonucu öldürülmesi, ülke genelinde eğitim camiasında derin endişelere sebep oldu. Müdür İbrahim Oktugan'ın ölümü, öğretmenlerin güvenliği ve eğitim ortamının sağlığı konularında ciddi bir tartışma başlattı.

ÖĞRETMENLER DERSE GİRMEDİ

Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi.

10 MAYIS ÖĞRETMENLER DERSE GİRECEK M?

Türkiye genelinde Türk Eğitim-Sen'in çağrısıyla 10 Mayıs Cuma günü eylem yapılacak. Öğretmenler, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde ise adliyeler önünde toplanacaklar. Ortak bir basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirecekler ve eylem bırakma nedeniyle ders işlemeyecekler.

MEB'DEN OKUL TATİL İLANLARINA YALANLAMA

Sosyal medyada dolaşan "Okullar yarın tatil" iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi. MEB, iddiaları yalanlayarak eğitimin planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu. Bu çağrıların, sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladılar.

Öğretmenler ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar dahil... MEBden sıcak karar; 9-10 Mayıs okullar tatil olacak iddiaları netleşti!
Öğretmenler ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar dahil... MEB'den sıcak karar; '9-10 Mayıs okullar tatil olacak' iddiaları netleşti!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
Galatasaray’ın Albert Gronbaek aşkı!Okan Buruk ısrarcı! Aslan genç yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyor
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Öğretmen atamasında sistem değişiyor! Yeni sistem nasıl olacak? İşte tüm detaylarıyla yeni mülakat sistemi
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA