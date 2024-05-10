Aşktan yana yüzü gülmedi: Ali Can Ayyıldız ile ilişkisi bitti! Zeynep Bastık’tan ayrılık açıklaması

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Şarkıları, aşk hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çeken 30 yaşındaki ünlü sanatçı Zeynep Bastık, önceki gün bir üniversitenin düzenlediği ödül törenine katıldı. Bastık, törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Bastık, bir yıldır birlikte olduğu ve son dönemde problemler yaşadığı sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile ayrıldığını da açıkladı.