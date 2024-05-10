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Aşktan yana yüzü gülmedi: Ali Can Ayyıldız ile ilişkisi bitti! Zeynep Bastık'tan ayrılık açıklaması

Zeynep Bastık ve Ali Can Ayyıldız ilişkisi bitti. Ayrılığı doğrulayan Bastık, “Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 07:05
Aşktan yana yüzü gülmedi: Ali Can Ayyıldız ile ilişkisi bitti! Zeynep Bastık’tan ayrılık açıklaması

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Şarkıları, aşk hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çeken 30 yaşındaki ünlü sanatçı Zeynep Bastık, önceki gün bir üniversitenin düzenlediği ödül törenine katıldı. Bastık, törende 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Bastık, bir yıldır birlikte olduğu ve son dönemde problemler yaşadığı sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile ayrıldığını da açıkladı.

"OLMASI GEREKEN ŞEYLER"
Ödül töreninden önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Zeynep Bastık "İlişkiler başlar ve biter. Herkesin keyfi yerinde... Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" dedi.

Bastık, "İlişkinizin bitmesine üzüldünüz mü?" sorusuna ise, "İyiyiz, çok iyiyiz. Olması gereken şeyler oluyor" şeklinde cevap verdi.

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