|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL DÜRMÜŞ
|2169
|%57.35
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YILDIZ
|11135
|%19.10
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GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL AKTUĞ
|754
|%29.00
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İKBALHAN HAZNEDAR
|2215
|%19.96
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YARKA
|18033
|%47.58
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT MEHMETOĞLU
|3343
|%7.46
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ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRGİN ÜREK
|2681
|%47.63
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|İDRİS TUNÇ
|168
|%65.37
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BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|MEDENİ TATAR
|1108
|%36.48
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ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NADİR TOSUN
|1453
|%56.76
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FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULSELAM İMRE
|575
|%46.90
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GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|RUŞEN TELLİOĞLU
|728
|%29.71
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HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|CEHVER BENEK
|0
|%0
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KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|HALEF İNAN
|770
|%44.30
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KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
|MEHMET ŞANLI
|131
|%30.61
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KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL DEMİR
|2579
|%54.73
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN BABAT
|0
|%0
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SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLAVER KELEŞOĞLU
|414
|%41.19
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UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK YILDIRIM
|1293
|%71.83
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