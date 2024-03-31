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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:40
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 13
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%15.93
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.32 2
İL GENEL MECLİSİ
%18.31
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %19.34
BEDİRHAN AKYOL 3029 %11.80 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %14.33
BEHİYE ARSLAN 1152 %28.62 Detay
ÇERMİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.27
ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU 630 %35.63 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %13.97
DAVUT ARZU 1001 %32.46 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
ALİ SUAT AKMEŞE 283 %38.98 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %9.18
FELAT AYGÖREN 378 %27.19 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
FIRAT SEYDAOĞLU 520 %38.89 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %12.42
KEMAL ATABEY 995 %16.61 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %15.49
MEHMET FATİH KAYHAN 455 %27.54 Detay
HAZRO Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %65.22
FUAT MEHMETOĞLU 2585 %53.70 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %5.70
ALİ RIZA FIRAT 1190 %15.02 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.32
ŞERAFETTİN YİĞİT 14 %9.33 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %7.77
ÖMER FARUK YEPREM 343 %29.67 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %12.77
ABDULHALIK TUNCAY 68 %7.30 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %6.73
MEHMET IŞIKTAŞ 156 %7.88 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %17.32
MEHMET DİLEK 1567 %29.32 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.31
MUHAMMET ASENA 1424 %20.52 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı