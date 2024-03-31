|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %19.34
|BEDİRHAN AKYOL
|3029
|%11.80
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %14.33
|BEHİYE ARSLAN
|1152
|%28.62
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %17.27
|ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU
|630
|%35.63
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %13.97
|DAVUT ARZU
|1001
|%32.46
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %22.92
|ALİ SUAT AKMEŞE
|283
|%38.98
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %9.18
|FELAT AYGÖREN
|378
|%27.19
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %13.56
|FIRAT SEYDAOĞLU
|520
|%38.89
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %12.42
|KEMAL ATABEY
|995
|%16.61
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %15.49
|MEHMET FATİH KAYHAN
|455
|%27.54
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %65.22
|FUAT MEHMETOĞLU
|2585
|%53.70
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %5.70
|ALİ RIZA FIRAT
|1190
|%15.02
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.32
|ŞERAFETTİN YİĞİT
|14
|%9.33
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KULP
Açılan Sandık Oranı %7.77
|ÖMER FARUK YEPREM
|343
|%29.67
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %12.77
|ABDULHALIK TUNCAY
|68
|%7.30
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %6.73
|MEHMET IŞIKTAŞ
|156
|%7.88
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SUR
Açılan Sandık Oranı %17.32
|MEHMET DİLEK
|1567
|%29.32
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %9.31
|MUHAMMET ASENA
|1424
|%20.52
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