|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %85.29
|ASLAN ÖZDEMİR
|1251
|%20.68
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %37.10
|FERHAT YILDIZ
|1404
|%26.36
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ADNAN ACAR
|308
|%58.22
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %66.67
|NECMETTİN ERMİŞ
|1118
|%38.46
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %80.00
|MEHMET UZUN
|660
|%40.52
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %33.33
|HÜSEYİN YÜKSEK
|1496
|%37.03
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.79
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|7353
|%39.06
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN PEKER
|373
|%40.19
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %87.50
|VEYSEL ŞAHİN
|1769
|%51.74
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