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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.06 4
İL GENEL MECLİSİ
%43.66
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %85.29
ASLAN ÖZDEMİR 1251 %20.68 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %37.10
FERHAT YILDIZ 1404 %26.36 Detay
DİKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
ADNAN ACAR 308 %58.22 Detay
DURAĞAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
NECMETTİN ERMİŞ 1118 %38.46 Detay
ERFELEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
MEHMET UZUN 660 %40.52 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %33.33
HÜSEYİN YÜKSEK 1496 %37.03 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %61.79
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU 7353 %39.06 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN PEKER 373 %40.19 Detay
TÜRKELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.50
VEYSEL ŞAHİN 1769 %51.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı