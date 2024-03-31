|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %39.44
|SAİD YAŞIYAN
|2023
|%33.06
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ALTUN
|715
|%56.21
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %60.34
|İSHAK KARAHAN
|3240
|%44.59
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %38.46
|ŞABAN KALÇA
|399
|%43.65
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %81.82
|GÜRHAN KUTLUATA
|2162
|%35.99
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %91.67
|RIFAT ÖZER
|3107
|%66.42
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %80.00
|HALİM KAZİM BEKAR
|438
|%59.92
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ABDİ EKŞİ
|431
|%64.91
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SAFFET METE
|984
|%72.78
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %63.16
|MEHMET YILMAZ
|791
|%42.83
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %36.80
|RAHMİ METİN
|10702
|%55.18
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %18.75
|EKREM KILIÇ
|579
|%32.67
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %70.00
|HAMZA SARUHAN
|626
|%60.25
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|ALAETTİN SERDAR
|678
|%65.76
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|BAYRAMALİ SARI
|193
|%27.93
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MUSA SUREYYA BALCI
|195
|%47.22
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %54.55
|HASAN KARA
|624
|%61.30
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN TOPÇU
|0
|%0
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