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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 344
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%55.18 10
İL GENEL MECLİSİ
%48.70
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %39.44
SAİD YAŞIYAN 2023 %33.06 Detay
ÇAMLIHEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ALTUN 715 %56.21 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %60.34
İSHAK KARAHAN 3240 %44.59 Detay
DEREPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %38.46
ŞABAN KALÇA 399 %43.65 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %81.82
GÜRHAN KUTLUATA 2162 %35.99 Detay
GÜNEYSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.67
RIFAT ÖZER 3107 %66.42 Detay
HEMŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
HALİM KAZİM BEKAR 438 %59.92 Detay
İKİZDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
ABDİ EKŞİ 431 %64.91 Detay
İYİDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
SAFFET METE 984 %72.78 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %63.16
MEHMET YILMAZ 791 %42.83 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %36.80
RAHMİ METİN 10702 %55.18 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %18.75
EKREM KILIÇ 579 %32.67 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.00
HAMZA SARUHAN 626 %60.25 Detay
KENDİRLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %55.56
ALAETTİN SERDAR 678 %65.76 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %28.57
BAYRAMALİ SARI 193 %27.93 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %20.00
MUSA SUREYYA BALCI 195 %47.22 Detay
SALARHA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.55
HASAN KARA 624 %61.30 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN TOPÇU 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı