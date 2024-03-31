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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%15.89 2
İL GENEL MECLİSİ
%15.14
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.00
İBRAHİM ENES SOMYÜREK 318 %47.46 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %40.00
ALİ HAYDAR TUNÇEL 171 %19.06 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %50.00
MURAT BECERİKLİ 39 %10.40 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %27.50
ERKAN EROĞLU 688 %15.89 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %75.00
SERDAR PARLAK 122 %18.86 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %33.33
GÜLLÜ PEZEK 225 %31.42 Detay
PERTEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %41.18
RECAİ VURAL 644 %39.66 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞNUR KILIÇOĞLU 244 %28.21 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %30.00
ALİ AYDIN 57 %21.76 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı