|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %30.00
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|318
|%47.46
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|171
|%19.06
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MURAT BECERİKLİ
|39
|%10.40
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %27.50
|ERKAN EROĞLU
|688
|%15.89
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %75.00
|SERDAR PARLAK
|122
|%18.86
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|GÜLLÜ PEZEK
|225
|%31.42
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %41.18
|RECAİ VURAL
|644
|%39.66
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|244
|%28.21
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