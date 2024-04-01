|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK ALTINTAŞ
|9714
|%43.51
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EROL
|3454
|%41.23
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DİNÇER
|15278
|%44.13
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİ KABAK
|17029
|%32.89
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN KAYA
|15082
|%47.11
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ DÖNMEZ
|3012
|%38.77
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEDİM KAPLAN
|7828
|%48.48
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ GÜLER
|7674
|%42.89
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÖKÇE
|9639
|%13.63
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ERTÜRK
|8266
|%46.85
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESAT ERGÜLER
|31107
|%33.42
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KIVANÇ İŞBİLEN
|3773
|%45.03
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