|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÖZKAN
|3740
|%46.13
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ KAAN ŞAHİN
|15348
|%34.09
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR KIVRIM
|20508
|%43.57
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÖKCE
|9543
|%35.55
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÜLEN
|2394
|%41.02
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE SEKMEN
|1524
|%54.76
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUTLU ULUTAŞ
|17028
|%42.31
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMAN ŞEKER
|10422
|%39.50
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA SÜMER
|121209
|%38.79
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURALİ KOLPAK
|23607
|%25.39
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ORHANTEKİN
|18710
|%40.23
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN OKUDAN
|58590
|%41.01
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZDEMİR MANAVOĞLU
|73293
|%27.26
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ VURAL
|22012
|%27.05
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