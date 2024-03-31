60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 360
  • Kazandığı Belde Sayısı 96
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%62.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.94 5
İL GENEL MECLİSİ
%18.21
Batman Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT KARABULUT 1723 %30.31 Detay
GERCÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.12
GÜNDÜZ GÜNAYDIN 1268 %35.49 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN CAN 955 %37.91 Detay
KOZLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.53
MEHMET VEYSİ IŞIK 5902 %46.05 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %68.78
ADİL SEBATİ CEYLAN 16362 %12.94 Detay
SASON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %52.50
İRFAN DEMİR 1093 %33.29 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
HÜSEYİN GEYLANİ 277 %18.72 Detay
BEKİRHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
FIRAT KARABULUT 116 %43.94 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA KIYANÇ 738 %36.39 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULMUTTALİP BADEMCİ 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.00
ABDULLAH BİL 312 %51.91 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı