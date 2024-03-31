|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT KARABULUT
|1723
|%30.31
|Detay
|
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %94.12
|GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|1268
|%35.49
|Detay
|
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN CAN
|955
|%37.91
|Detay
|
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %98.53
|MEHMET VEYSİ IŞIK
|5902
|%46.05
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %68.78
|ADİL SEBATİ CEYLAN
|16362
|%12.94
|Detay
|
SASON
Açılan Sandık Oranı %52.50
|İRFAN DEMİR
|1093
|%33.29
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
|HÜSEYİN GEYLANİ
|277
|%18.72
|Detay
|
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|FIRAT KARABULUT
|116
|%43.94
|Detay
|
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA KIYANÇ
|738
|%36.39
|Detay
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULMUTTALİP BADEMCİ
|0
|%0
|Detay
|
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ABDULLAH BİL
|312
|%51.91
|Detay