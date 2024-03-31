|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %82.22
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %62.07
|VAHİT KARA
|952
|%43.27
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %48.00
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %94.12
|BEKİR BELCELİ
|970
|%56.79
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %91.67
|SERHAT HAMAMCI
|2084
|%51.10
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %86.67
|MURAT UÇARER
|1698
|%42.20
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP GÜNEŞ
|1187
|%55.91
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %20.34
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %50.61
|ÖZKAN ALP
|47197
|%39.65
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|AHMET DÖNMEZ
|680
|%46.07
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %84.06
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %48.96
|HÜSEYİN İLHAN
|2431
|%44.43
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %48.63
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|38687
|%36.69
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