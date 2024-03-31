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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:50
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.37
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 357
  • Kazandığı Belde Sayısı 99
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%66.85
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.59 4
İL GENEL MECLİSİ
%35.38
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %82.22
0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %62.07
VAHİT KARA 952 %43.27 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %48.00
0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %19.23
0 %0 Detay
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.12
BEKİR BELCELİ 970 %56.79 Detay
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %91.67
SERHAT HAMAMCI 2084 %51.10 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %86.67
MURAT UÇARER 1698 %42.20 Detay
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP GÜNEŞ 1187 %55.91 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %20.34
0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %50.61
ÖZKAN ALP 47197 %39.65 Detay
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
AHMET DÖNMEZ 680 %46.07 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %84.06
0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %48.96
HÜSEYİN İLHAN 2431 %44.43 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %48.63
HAMİD YÜZÜGÜLLÜ 38687 %36.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı