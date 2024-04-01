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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%33.69 6
İL GENEL MECLİSİ
%33.11
Bingöl Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ IŞIK 342 %16.68 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZEKİ DİRİK 3053 %34.10 Detay
KARLIOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ BİNGÖL 1110 %32.79 Detay
KİĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET ÖZÜAĞ 745 %47.94 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL ARIKAN 15593 %33.69 Detay
SOLHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHAKİM YILDIZ 3325 %40.53 Detay
YAYLADERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NADİR ERGİN 261 %48.07 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DÖNER 698 %48.74 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF GÜNERİGÖK 990 %48.55 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUSRET KOÇİN 627 %37.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı