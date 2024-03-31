|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %27.72
|ŞENOL POLAT
|976
|%48.20
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %24.57
|EYÜP TAVLAŞOĞLU
|1842
|%40.64
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %27.59
|SEYHUN SAYDIN
|480
|%36.42
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %23.28
|SERDAL ŞAN
|671
|%48.73
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %33.59
|RECEP KARATAŞ
|1464
|%32.52
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %42.62
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %20.34
|SEDAT GÜMÜŞ
|414
|%23.55
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %46.53
|SAVCI ŞAKA
|1575
|%39.56
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.08
|OSMAN BELLİ
|554
|%29.77
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %37.93
|AYDEMİR ADEM KINALI
|1015
|%48.31
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %37.60
|ADEM ÇELEBİ
|1326
|%34.10
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %12.77
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %17.72
|MUHAMMET SUNAR
|5113
|%41.10
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %15.79
|ÜNSAL SERTOĞLU
|781
|%59.76
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %57.78
|İBRAHİM ŞAHİN
|535
|%47.43
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %30.34
|YAVUZ BEDİR
|840
|%47.65
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %11.36
|MUSTAFA ERGİN
|97
|%10.35
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %27.85
|MUAMMER YİĞİDER
|1414
|%56.27
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %58.62
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %18.09
|MAHMUT UÇAR
|6616
|%53.32
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