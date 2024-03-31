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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 347
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.70 10
İL GENEL MECLİSİ
%41.02
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %27.72
ŞENOL POLAT 976 %48.20 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %24.57
EYÜP TAVLAŞOĞLU 1842 %40.64 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %27.59
SEYHUN SAYDIN 480 %36.42 Detay
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %23.28
SERDAL ŞAN 671 %48.73 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %33.59
RECEP KARATAŞ 1464 %32.52 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %42.62
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %20.34
SEDAT GÜMÜŞ 414 %23.55 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %46.53
SAVCI ŞAKA 1575 %39.56 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %32.08
OSMAN BELLİ 554 %29.77 Detay
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.93
AYDEMİR ADEM KINALI 1015 %48.31 Detay
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.60
ADEM ÇELEBİ 1326 %34.10 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %12.77
0 %0 Detay
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.72
MUHAMMET SUNAR 5113 %41.10 Detay
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %15.79
ÜNSAL SERTOĞLU 781 %59.76 Detay
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.78
İBRAHİM ŞAHİN 535 %47.43 Detay
ŞENKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.34
YAVUZ BEDİR 840 %47.65 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %11.36
MUSTAFA ERGİN 97 %10.35 Detay
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %27.85
MUAMMER YİĞİDER 1414 %56.27 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %58.62
0 %0 Detay
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %18.09
MAHMUT UÇAR 6616 %53.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı