|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİ DEMİR
|1506
|%31.54
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA
|2730
|%42.03
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ÖLMEZ
|13833
|%46.57
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ ŞAKAR
|4065
|%48.15
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %87.57
|FATİH ARSLAN
|3312
|%10.27
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ÇAYAN ÇİÇEK
|377
|%39.27
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|İSMAİL DEMİRCİ
|833
|%45.00
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %63.64
|DIRBAZ BÜYÜKSU
|884
|%52.74
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