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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:20
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 368
  • Kazandığı Belde Sayısı 122
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.20
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%46.57 5
İL GENEL MECLİSİ
%28.10
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİ DEMİR 1506 %31.54 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA 2730 %42.03 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ÖLMEZ 13833 %46.57 Detay
ŞEMDİNLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ ŞAKAR 4065 %48.15 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %87.57
FATİH ARSLAN 3312 %10.27 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
ÇAYAN ÇİÇEK 377 %39.27 Detay
DURANKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
İSMAİL DEMİRCİ 833 %45.00 Detay
ESENDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %63.64
DIRBAZ BÜYÜKSU 884 %52.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı