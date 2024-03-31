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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 95
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%61.68
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.38 2
İL GENEL MECLİSİ
%25.48
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARALIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.71
MUSTAFA GÜZELKAYA 1124 %45.62 Detay
KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.05
ÜLKÜ ÖCAL 20869 %43.38 Detay
TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %55.00
AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN 821 %29.78 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %33.33
RIDVAN YEŞİL 520 %37.74 Detay
HOŞHABER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
OSMAN TOKA 122 %46.92 Detay
MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı