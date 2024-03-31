|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %85.71
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|1124
|%45.62
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %40.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %99.05
|ÜLKÜ ÖCAL
|20869
|%43.38
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %55.00
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|821
|%29.78
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|RIDVAN YEŞİL
|520
|%37.74
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %16.67
|OSMAN TOKA
|122
|%46.92
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|0
|%0
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