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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 360
  • Kazandığı Belde Sayısı 96
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%62.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%31.37 6
İL GENEL MECLİSİ
%40.93
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.22
HARUN OFLAZ 135 %49.82 Detay
BAYRAMÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAŞİT GÜNGÖR 204 %58.96 Detay
ÇERKEŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.00
HASAN SOPACI 2495 %51.60 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
MUSTAFA LAFCI 366 %35.78 Detay
ILGAZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMED ÖZTÜRK 2408 %52.43 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BULUT 0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
ALİ ÖZEN 334 %30.01 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAKİR KAYMAK 1398 %40.58 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.90
HÜSEYİN FİLİZ 7444 %31.37 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %44.44
FERHAT DANACI 384 %47.64 Detay
ŞABANÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %65.22
FAİK ÖZCAN 1655 %44.77 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
İHSAN HAYDAR 96 %44.86 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS ERTÜRK 0 %0 Detay
DODURGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI 168 %57.93 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM DOĞAN 0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %14.29
RAMAZAN YARIM 62 %33.33 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %8.33
KADİR DEDE 53 %18.53 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı