|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %22.22
|HARUN OFLAZ
|135
|%49.82
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAŞİT GÜNGÖR
|204
|%58.96
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %88.00
|HASAN SOPACI
|2495
|%51.60
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|MUSTAFA LAFCI
|366
|%35.78
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMED ÖZTÜRK
|2408
|%52.43
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BULUT
|0
|%0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ALİ ÖZEN
|334
|%30.01
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAKİR KAYMAK
|1398
|%40.58
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %56.90
|HÜSEYİN FİLİZ
|7444
|%31.37
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %44.44
|FERHAT DANACI
|384
|%47.64
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %65.22
|FAİK ÖZCAN
|1655
|%44.77
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %14.29
|İHSAN HAYDAR
|96
|%44.86
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS ERTÜRK
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %20.00
|HASAN HÜSEYİN KAŞIKCI
|168
|%57.93
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM DOĞAN
|0
|%0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %14.29
|RAMAZAN YARIM
|62
|%33.33
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %8.33
|KADİR DEDE
|53
|%18.53
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