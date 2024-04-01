|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL TURHAN
|4150
|%57.78
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REFİK YILMAZ
|24857
|%35.35
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA IŞIK
|22011
|%43.86
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ATAŞ
|1954
|%42.58
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER TABAN
|68406
|%43.33
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAĞAN MEHMET USTA
|10654
|%36.04
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZKAN
|15546
|%30.05
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DOĞRU
|3890
|%46.28
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT EROL
|14726
|%33.34
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN DİNCER
|25291
|%36.34
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELİL ÇOLAK
|83958
|%27.67
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN TAYIR
|6048
|%43.85
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR AYDIN
|17467
|%36.13
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DÜNDAR
|185838
|%37.80
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY YILMAZ
|151377
|%44.07
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