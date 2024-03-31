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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:40
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 13
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 58
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%15.93
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.72 14
İL GENEL MECLİSİ
%43.50
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR SİNA ŞEN 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.75
MUSTAFA CANDAROĞLU 460 %40.42 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
MUSTAFA NAİM YAĞCI 208 %40.15 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.80
ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU 670 %37.87 Detay
BAĞCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.54
ABDULLAH ÖZDEMİR 1017 %57.78 Detay
BAHÇELİEVLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.65
HAKAN BAHADIR 1030 %48.75 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.60
ALİ TALİP ÖZDEMİR 107 %20.54 Detay
BAŞAKŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.47
YASİN KARTOĞLU 4578 %54.20 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %3.07
İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR 1945 %44.48 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0.75
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AYDIN 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %1.37
MUSTAFA GÜNAYDIN 683 %27.07 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.21
HAYDAR ALİ YILDIZ 597 %35.96 Detay
BÜYÜKÇEKMECE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.68
RECEP EROL 575 %53.99 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %3.05
MESUT ÜNER 421 %33.12 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.95
AHMET POYRAZ 682 %44.43 Detay
ESENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.55
MEHMET TEVFİK GÖKSU 648 %52.94 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0.80
HAMİT ÖNCÜ 1390 %39.57 Detay
EYÜPSULTAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.33
DENİZ KÖKEN 282 %48.54 Detay
FATİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.63
MEHMET ERGÜN TURAN 301 %51.81 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0.97
HASAN TAHSİN USTA 686 %41.63 Detay
GÜNGÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.31
BÜNYAMİN DEMİR 1546 %55.89 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.26
VELİ ARSLAN 110 %21.78 Detay
KAĞITHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.62
MEVLÜT ÖZTEKİN 420 %44.12 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0.28
HÜSEYİN KARAKAYA 285 %36.63 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.78
AZİZ YENİAY 1245 %41.50 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.85
KADEM EKŞİ 916 %36.25 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.57
AHMET CİN 895 %43.96 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.50
ŞEYMA DÖĞÜCÜ 446 %42.97 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.52
HÜSEYİN COŞKUN 333 %33.67 Detay
ŞİLE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.74
İLHAN OCAKLI 1514 %50.86 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.25
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %1.34
GÖKHAN YÜKSEL 465 %25.65 Detay
SULTANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.67
ALİ TOMBAŞ 1448 %48.48 Detay
SULTANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.55
ABDURRAHMAN DURSUN 682 %45.47 Detay
TUZLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.99
ŞADİ YAZICI 752 %47.47 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.32
İSMET YILDIRIM 284 %35.72 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0.68
HİLMİ TÜRKMEN 898 %43.40 Detay
ZEYTİNBURNU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.74
ÖMER ARISOY 1729 %47.34 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı