|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR SİNA ŞEN
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.75
|MUSTAFA CANDAROĞLU
|460
|%40.42
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|MUSTAFA NAİM YAĞCI
|208
|%40.15
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|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.80
|ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
|670
|%37.87
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0.54
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|1017
|%57.78
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0.65
|HAKAN BAHADIR
|1030
|%48.75
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.60
|ALİ TALİP ÖZDEMİR
|107
|%20.54
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %3.47
|YASİN KARTOĞLU
|4578
|%54.20
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %3.07
|İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
|1945
|%44.48
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0.75
|0
|%0
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|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AYDIN
|0
|%0
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|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %1.37
|MUSTAFA GÜNAYDIN
|683
|%27.07
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %2.21
|HAYDAR ALİ YILDIZ
|597
|%35.96
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.68
|RECEP EROL
|575
|%53.99
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %3.05
|MESUT ÜNER
|421
|%33.12
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.95
|AHMET POYRAZ
|682
|%44.43
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0.55
|MEHMET TEVFİK GÖKSU
|648
|%52.94
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0.80
|HAMİT ÖNCÜ
|1390
|%39.57
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.33
|DENİZ KÖKEN
|282
|%48.54
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.63
|MEHMET ERGÜN TURAN
|301
|%51.81
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0.97
|HASAN TAHSİN USTA
|686
|%41.63
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %2.31
|BÜNYAMİN DEMİR
|1546
|%55.89
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.26
|VELİ ARSLAN
|110
|%21.78
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0.62
|MEVLÜT ÖZTEKİN
|420
|%44.12
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0.28
|HÜSEYİN KARAKAYA
|285
|%36.63
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0.78
|AZİZ YENİAY
|1245
|%41.50
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.85
|KADEM EKŞİ
|916
|%36.25
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0.57
|AHMET CİN
|895
|%43.96
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0.50
|ŞEYMA DÖĞÜCÜ
|446
|%42.97
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.52
|HÜSEYİN COŞKUN
|333
|%33.67
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|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %13.74
|İLHAN OCAKLI
|1514
|%50.86
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %1.25
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %1.34
|GÖKHAN YÜKSEL
|465
|%25.65
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|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %1.67
|ALİ TOMBAŞ
|1448
|%48.48
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0.55
|ABDURRAHMAN DURSUN
|682
|%45.47
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0.99
|ŞADİ YAZICI
|752
|%47.47
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.32
|İSMET YILDIRIM
|284
|%35.72
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0.68
|HİLMİ TÜRKMEN
|898
|%43.40
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %2.74
|ÖMER ARISOY
|1729
|%47.34
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