|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR GÜLÇİMEN
|1803
|%41.29
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DEDELİOĞLU
|622
|%44.11
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ERDEMİR
|558
|%49.73
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ UYAN
|944
|%50.40
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|763
|%33.41
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKMEL CÖNGER
|2033
|%44.70
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAYGILI
|23026
|%23.14
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN ÇETİNER
|645
|%51.19
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %95.16
|AHMET SUNGUR
|6406
|%41.69
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