|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %9.89
|MEHMET YASİN ÖZLÜ
|2676
|%42.12
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %17.55
|BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
|4832
|%35.63
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %16.43
|MUZAFFER BIYIK
|7801
|%38.78
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %11.87
|İBRAHİM ŞİRİN
|3811
|%39.26
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %12.61
|RAMAZAN ÖMEROĞLU
|1123
|%35.29
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %1.48
|ZİNNUR BÜYÜKGÖZ
|1032
|%41.02
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %10.12
|ALİ YILDIRIM SEZER
|4275
|%45.99
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %10.83
|MUHARREM TUTUŞ
|8919
|%34.83
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %28.49
|EROL ÖLMEZ
|3038
|%32.59
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %59.87
|MESUT ÇETİNKAYA
|7967
|%42.26
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %9.09
|MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
|3046
|%45.23
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %15.79
|ŞENER SÖĞÜT
|5199
|%36.24
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