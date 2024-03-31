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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%45.08 8
İL GENEL MECLİSİ
%39.33
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.89
MEHMET YASİN ÖZLÜ 2676 %42.12 Detay
ÇAYIROVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.55
BÜNYAMİN ÇİFTÇİ 4832 %35.63 Detay
DARICA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.43
MUZAFFER BIYIK 7801 %38.78 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %11.87
İBRAHİM ŞİRİN 3811 %39.26 Detay
DİLOVASI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.61
RAMAZAN ÖMEROĞLU 1123 %35.29 Detay
GEBZE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.48
ZİNNUR BÜYÜKGÖZ 1032 %41.02 Detay
GÖLCÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.12
ALİ YILDIRIM SEZER 4275 %45.99 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %10.83
MUHARREM TUTUŞ 8919 %34.83 Detay
KANDIRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.49
EROL ÖLMEZ 3038 %32.59 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %59.87
MESUT ÇETİNKAYA 7967 %42.26 Detay
KARTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.09
MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN 3046 %45.23 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %15.79
ŞENER SÖĞÜT 5199 %36.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı