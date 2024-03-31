|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %40.43
|FERUDUN DAŞTAN
|1694
|%38.07
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|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUSTAFA TEKÇAM
|156
|%59.09
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|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %32.61
|GÖKHAN COŞAR
|1591
|%50.88
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|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
|0
|%0
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|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %26.67
|ŞAHİN ŞAHİNER
|157
|%26.30
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|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|EYYUP ÇAKIR
|0
|%0
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|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %76.92
|ŞABETTİN AKSOY
|947
|%42.41
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %68.62
|CELAL KÖSE
|8288
|%27.21
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|AHMET ÖÇAL
|1049
|%44.54
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %68.75
|OSMAN GÖZAN
|2910
|%44.23
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %3.70
|ZEKİ BOZKURT
|16
|%34.04
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|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %44.92
|MURAT GÜRBÜZ
|4600
|%35.29
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|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET ASLAN
|0
|%0
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|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.24
|FATİH ARSLAN
|4053
|%27.78
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR CANSEV
|0
|%0
|Detay
|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KURUL
|0
|%0
|Detay
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN USLU
|0
|%0
|Detay
|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN ARISOY
|323
|%88.49
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|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|İSMAİL BİÇER
|145
|%51.06
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|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR COŞKUN
|0
|%0
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ÖNDER SUNGUR
|19
|%15.57
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|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ÇETİN MERTOĞLU
|468
|%41.23
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GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ALİ ÜNLÜ
|81
|%9.44
|Detay
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %20.00
|TALAT İBİŞ
|74
|%39.57
|Detay
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER ÇETİN
|0
|%0
|Detay
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY ERDOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÖKÇETÜRK
|0
|%0
|Detay
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİT KOÇYİĞİT
|0
|%0
|Detay
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|İLHAN KOÇAK
|218
|%46.78
|Detay
|
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA UÇAR
|0
|%0
|Detay
|
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN ALTINTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZER
|0
|%0
|Detay
|
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT ATAK
|0
|%0
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