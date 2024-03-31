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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%27.21 7
İL GENEL MECLİSİ
%33.44
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %40.43
FERUDUN DAŞTAN 1694 %38.07 Detay
AYDINCIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA TEKÇAM 156 %59.09 Detay
BOĞAZLIYAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %32.61
GÖKHAN COŞAR 1591 %50.88 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN 0 %0 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %26.67
ŞAHİN ŞAHİNER 157 %26.30 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
EYYUP ÇAKIR 0 %0 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %76.92
ŞABETTİN AKSOY 947 %42.41 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %68.62
CELAL KÖSE 8288 %27.21 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
AHMET ÖÇAL 1049 %44.54 Detay
SARIKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %68.75
OSMAN GÖZAN 2910 %44.23 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %3.70
ZEKİ BOZKURT 16 %34.04 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %44.92
MURAT GÜRBÜZ 4600 %35.29 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
CEVDET ASLAN 0 %0 Detay
YERKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.24
FATİH ARSLAN 4053 %27.78 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
ÜZEYİR CANSEV 0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KURUL 0 %0 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN USLU 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ARISOY 323 %88.49 Detay
ÇİĞDEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
İSMAİL BİÇER 145 %51.06 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR COŞKUN 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %14.29
ÖNDER SUNGUR 19 %15.57 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %75.00
ÇETİN MERTOĞLU 468 %41.23 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %57.14
ALİ ÜNLÜ 81 %9.44 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ ŞİMŞEK 0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %20.00
TALAT İBİŞ 74 %39.57 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER ÇETİN 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YILMAZ 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY ERDOĞAN 0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YAŞAR 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH GÖKÇETÜRK 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
FERİT KOÇYİĞİT 0 %0 Detay
UMUTLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.50
İLHAN KOÇAK 218 %46.78 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA UÇAR 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN ALTINTAŞ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZER 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT ATAK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı