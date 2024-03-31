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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 347
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.06 10
İL GENEL MECLİSİ
%42.59
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.22
VELİ KAHRAMAN 190 %44.92 Detay
ATABEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.67
SERDAR PEHLİVAN 1018 %31.79 Detay
EĞİRDİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %19.57
MUSTAFA ÖZER 474 %31.77 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %33.33
MEHMET SEZGİN 327 %30.94 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KAYA 0 %0 Detay
KEÇİBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF MURAT PARLAK 2207 %47.54 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.05
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 15180 %42.06 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.46
ALİ GÖÇER 1585 %30.46 Detay
SENİRKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %73.33
KADİR HEYBELİ 972 %44.00 Detay
SÜTÇÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YURDABAK 780 %55.28 Detay
ULUBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %93.33
AHMET OĞUZ BAKIR 1139 %42.37 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %57.14
SÜRMELİ YAĞCI 2105 %32.32 Detay
YENİŞARBADEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
MEHMET ÖZATA 594 %60.80 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ARIKAN 0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN TURHAN 0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
METİN AKBULUT 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
METİN KUTSAL 0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KELEK 0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ ERDOĞAN 0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %11.11
YAHYA ÖZTÜRK 105 %34.77 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMÜR YORULMAZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı