|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %22.22
|VELİ KAHRAMAN
|190
|%44.92
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|SERDAR PEHLİVAN
|1018
|%31.79
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %19.57
|MUSTAFA ÖZER
|474
|%31.77
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MEHMET SEZGİN
|327
|%30.94
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KAYA
|0
|%0
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF MURAT PARLAK
|2207
|%47.54
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %28.05
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|15180
|%42.06
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %88.46
|ALİ GÖÇER
|1585
|%30.46
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %73.33
|KADİR HEYBELİ
|972
|%44.00
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YURDABAK
|780
|%55.28
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %93.33
|AHMET OĞUZ BAKIR
|1139
|%42.37
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|SÜRMELİ YAĞCI
|2105
|%32.32
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MEHMET ÖZATA
|594
|%60.80
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ARIKAN
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN TURHAN
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN AKBULUT
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN KUTSAL
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KELEK
|0
|%0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ ERDOĞAN
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÖZDEMİR
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %11.11
|YAHYA ÖZTÜRK
|105
|%34.77
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMÜR YORULMAZ
|0
|%0
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