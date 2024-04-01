|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA EFE
|1005
|%51.02
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ALLAR
|4526
|%33.78
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİRÖZ
|601
|%21.78
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL AKTAŞ
|195
|%30.19
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VURAL TURAN
|1498
|%46.19
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
|29371
|%28.84
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN YAĞIN
|673
|%22.34
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KAVAK
|624
|%42.39
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAYİ ÇAĞLAR
|1147
|%41.82
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSKENDER ÇÖKELEZ
|135
|%11.79
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT BOZOĞLU
|723
|%43.11
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY ARIKAN
|264
|%16.69
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