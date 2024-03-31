|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %23.15
|MEHMET TATLIDEDE
|5619
|%34.46
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %42.50
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|1864
|%45.52
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %30.00
|FARUK NECİMOĞLU
|2261
|%33.01
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %31.56
|ALİ ERTAŞ
|5725
|%19.27
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %26.80
|İLHAMEDDİN BELEK
|1496
|%41.83
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %21.79
|VEYSİ ŞAHİN
|2989
|%34.37
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %13.81
|MEHMET ÇELİK
|891
|%16.12
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|195
|%34.95
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %10.96
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|666
|%76.64
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %58.82
|HAYRETTİN DEMİR
|2028
|%59.37
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