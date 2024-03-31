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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:15
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.83
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 344
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%25.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.24 3
İL GENEL MECLİSİ
%26.67
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %23.15
MEHMET TATLIDEDE 5619 %34.46 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %42.50
MEHMET CÜNEYT AKSOY 1864 %45.52 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %30.00
FARUK NECİMOĞLU 2261 %33.01 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %31.56
ALİ ERTAŞ 5725 %19.27 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %26.80
İLHAMEDDİN BELEK 1496 %41.83 Detay
MİDYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %21.79
VEYSİ ŞAHİN 2989 %34.37 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %13.81
MEHMET ÇELİK 891 %16.12 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %16.67
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 195 %34.95 Detay
SAVUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.96
ENGİN UĞUR HAMİDİ 666 %76.64 Detay
YEŞİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %58.82
HAYRETTİN DEMİR 2028 %59.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı