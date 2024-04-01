|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %74.47
|HALİL İBRAHİM ŞALTU
|2825
|%36.01
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BAHADIR ÜNLÜ
|1268
|%35.85
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖZEL
|897
|%57.98
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYDIN
|665
|%37.09
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %97.83
|İSMAİL ÇİZİKCİ
|4268
|%41.20
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİT ARPA
|1190
|%33.50
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TOYDEMİR
|527
|%50.67
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SEÇGEL
|961
|%34.53
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.07
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|53612
|%40.81
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER YILDIRIM
|598
|%28.40
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER İSBİR
|1094
|%48.34
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %97.33
|EMİN SERDAR KURŞUN
|5429
|%31.52
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %81.82
|ÖMER TÖK
|2771
|%18.53
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ TORUN
|1546
|%49.16
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇELİK
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|NECMETTİN YALÇIN
|237
|%40.72
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