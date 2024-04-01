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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:20
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 368
  • Kazandığı Belde Sayısı 122
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.20
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.81 8
İL GENEL MECLİSİ
%34.75
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %74.47
HALİL İBRAHİM ŞALTU 2825 %36.01 Detay
BAYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BAHADIR ÜNLÜ 1268 %35.85 Detay
BOĞAZKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÖZEL 897 %57.98 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AYDIN 665 %37.09 Detay
İSKİLİP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.83
İSMAİL ÇİZİKCİ 4268 %41.20 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT ARPA 1190 %33.50 Detay
LAÇİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TOYDEMİR 527 %50.67 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SEÇGEL 961 %34.53 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.07
HALİL İBRAHİM AŞGIN 53612 %40.81 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER YILDIRIM 598 %28.40 Detay
ORTAKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER İSBİR 1094 %48.34 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %97.33
EMİN SERDAR KURŞUN 5429 %31.52 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %81.82
ÖMER TÖK 2771 %18.53 Detay
UĞURLUDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ TORUN 1546 %49.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇELİK 0 %0 Detay
DÜVENCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %55.56
NECMETTİN YALÇIN 237 %40.72 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı