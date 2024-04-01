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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.56
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 358
  • Kazandığı Belde Sayısı 124
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 3
İL GENEL MECLİSİ
%31.03
Bartın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET REİS 1700 %43.15 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULİSİ SAYIN 579 %47.03 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HÜSEYİN UZUN 1182 %51.75 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.89
YAŞAR DÖNMEZ 681 %41.17 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ÖZGÜN 597 %43.51 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA KARAMAN 578 %29.86 Detay
KUMLUCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BOZKURT 735 %50.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı