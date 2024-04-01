|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET REİS
|1700
|%43.15
|Detay
|
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULİSİ SAYIN
|579
|%47.03
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|1182
|%51.75
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
|YAŞAR DÖNMEZ
|681
|%41.17
|Detay
|
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ÖZGÜN
|597
|%43.51
|Detay
|
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUSTAFA KARAMAN
|578
|%29.86
|Detay
|
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BOZKURT
|735
|%50.69
|Detay