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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:20
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 368
  • Kazandığı Belde Sayısı 122
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.20
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 5
İL GENEL MECLİSİ
%22.76
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FIRAT YAYLA 9357 %50.29 Detay
DEMİRKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.00
RECEP GÜN 831 %51.52 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA KARATAŞ 198 %34.80 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %87.00
MURAT MAHİR ALTAN 13797 %20.89 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.00
0 %0 Detay
PEHLİVANKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNDÜZ HOŞGÖR 494 %40.16 Detay
PINARHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN TALAY 3739 %52.53 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %89.19
ARİF KAYIK 2642 %30.90 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
İBRAHİM TUNA 321 %55.83 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN CEYLAN 745 %44.32 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
RASİM VATANSEVER 164 %4.64 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %60.00
ERSAN ÇÖLGEÇEN 661 %44.72 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA NALBANT 967 %44.67 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
ALTUĞ ERDEM 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN ARI 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
DİNDAR SEÇEN 0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
MECİT GÖNTÜRK 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
SEDEF YÜRÜKON 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE ÇİĞDEM ZAĞRA ÖZ 136 %8.20 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KASAP 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı