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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:05
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 347
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%23.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.36 4
İL GENEL MECLİSİ
%32.05
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %6.33
FİKRET GÜMÜŞ 807 %38.08 Detay
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %15.00
MURAT KUMRAL 70 %40.46 Detay
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %27.78
YUSUF GÜLSEVER 334 %40.98 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇOBAN 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %31.82
MUSTAFA AKÇAY 399 %33.31 Detay
BOZKURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %31.43
AKİF BAYAR 812 %39.21 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %27.71
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %2.94
0 %0 Detay
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.77
CENGİZ ARSLAN 632 %69.76 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %25.93
HÜSNÜ YILMAZ 364 %27.27 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %3.98
GÜRCAN GÜVEN 165 %33.88 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %25.00
HALİL AYHAN 826 %47.94 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %12.82
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %21.31
MEHMET SALİH SAĞINÇ 1037 %38.74 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %2.77
EKREM BAŞER 1987 %36.40 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %1.84
HALİL PEKDEMİR 1303 %30.80 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.95
AHMET NECATİ ÖZBAŞ 513 %43.11 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %6.35
HÜSEYİN İNAMLIK 611 %40.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı