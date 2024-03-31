|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %6.33
|FİKRET GÜMÜŞ
|807
|%38.08
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %15.00
|MURAT KUMRAL
|70
|%40.46
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %27.78
|YUSUF GÜLSEVER
|334
|%40.98
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇOBAN
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %31.82
|MUSTAFA AKÇAY
|399
|%33.31
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %31.43
|AKİF BAYAR
|812
|%39.21
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %27.71
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %2.94
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %8.77
|CENGİZ ARSLAN
|632
|%69.76
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %25.93
|HÜSNÜ YILMAZ
|364
|%27.27
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %3.98
|GÜRCAN GÜVEN
|165
|%33.88
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %25.00
|HALİL AYHAN
|826
|%47.94
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %12.82
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %21.31
|MEHMET SALİH SAĞINÇ
|1037
|%38.74
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %2.77
|EKREM BAŞER
|1987
|%36.40
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %1.84
|HALİL PEKDEMİR
|1303
|%30.80
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.95
|AHMET NECATİ ÖZBAŞ
|513
|%43.11
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %6.35
|HÜSEYİN İNAMLIK
|611
|%40.25
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