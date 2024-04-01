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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.56
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 358
  • Kazandığı Belde Sayısı 124
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%33.65 4
İL GENEL MECLİSİ
%33.31
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLHAKİM AYHAN 26277 %54.45 Detay
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %84.51
MAHMUT MİRKELAM 9606 %28.56 Detay
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUPHİ AKSOY 8207 %32.24 Detay
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %96.59
SEYYİTHAN ATİLLA 16286 %42.35 Detay
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KUŞ 58516 %41.56 Detay
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF ALBAYRAK 7065 %34.97 Detay
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CANPOLAT 61338 %40.41 Detay
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %99.49
0 %0 Detay
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %98.39
ASLAN ALİ BAYIK 6454 %30.79 Detay
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN BAYDİLLİ 37646 %32.24 Detay
SİVEREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ MURAT BUCAK 45369 %40.23 Detay
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YÜKSEL 11283 %26.89 Detay
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH EKİNCİ 21898 %25.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı