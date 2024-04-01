|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATINÇ BAHADIR
|791
|%44.24
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜRBÜZ
|1416
|%41.92
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP İLTER
|451
|%41.88
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM ATMACA
|515
|%51.92
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %82.41
|0
|%0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHDET ERCAN
|289
|%33.72
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAKMAK PAÇACI
|837
|%36.14
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %91.67
|ALPER MURAT MÜFTÜOĞLU
|701
|%31.48
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN TAT
|2361
|%47.83
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|ONUR BİLEN
|6
|%4.29
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|EMRULLAH SELÇUK
|155
|%26.09
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|MUSA ZENGİN
|2
|%0.22
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ZAFER KAYA
|8
|%22.22
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ENVER AKYILDIZ
|138
|%37.70
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|KADİR AKAR
|1
|%0.19
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