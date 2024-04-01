|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ULUTAŞ
|6668
|%33.18
|Detay
|
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ÖZDEMİR
|3070
|%45.15
|Detay
|
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK ATEŞ
|1458
|%26.49
|Detay
|
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM TAŞKIN
|71115
|%55.86
|Detay
|
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %94.06
|ALİCAN BOZKURT
|8078
|%55.58
|Detay
|
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA ÇELEBİ
|9400
|%42.24
|Detay
|
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BAY
|1470
|%55.49
|Detay
|
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN ÖZBAY
|2482
|%60.33
|Detay
|
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL SÜLÜK
|4865
|%54.49
|Detay
|
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT ÖZTÜRK
|4261
|%42.07
|Detay
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %99.06
|İLHAN GEÇİT
|68585
|%49.33
|Detay