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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 361
  • Kazandığı Belde Sayısı 122
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.96 7
İL GENEL MECLİSİ
%47.13
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ULUTAŞ 6668 %33.18 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ÖZDEMİR 3070 %45.15 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ATEŞ 1458 %26.49 Detay
BATTALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM TAŞKIN 71115 %55.86 Detay
DARENDE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.06
ALİCAN BOZKURT 8078 %55.58 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA ÇELEBİ 9400 %42.24 Detay
DOĞANYOL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BAY 1470 %55.49 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN ÖZBAY 2482 %60.33 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PÜTÜRGE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL SÜLÜK 4865 %54.49 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT ÖZTÜRK 4261 %42.07 Detay
YEŞİLYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.06
İLHAN GEÇİT 68585 %49.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı