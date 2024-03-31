|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %9.09
|RİFAT SARI
|1607
|%44.11
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %10.33
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|5268
|%41.78
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %8.33
|DEĞER TULTAK
|456
|%9.76
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %27.16
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %7.14
|GÖKHAN KÖSE
|477
|%9.49
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %5.69
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %41.41
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %5.97
|SELAHATTİN ÇOLAK
|610
|%42.96
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %10.36
|MEHMET DÖNMEZ
|5088
|%40.20
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %28.98
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|7668
|%54.32
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %36.08
|BEKİR ALTAN
|4221
|%42.47
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %20.54
|AHMET YUMUŞAK
|5020
|%47.53
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %7.19
|SEYİT ALİ ASLAN
|141
|%3.19
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %17.14
|MEHMET YALÇIN
|2212
|%61.02
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