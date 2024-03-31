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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.77 6
İL GENEL MECLİSİ
%29.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.09
RİFAT SARI 1607 %44.11 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %10.33
İBRAHİM NACİ YAPAR 5268 %41.78 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %8.33
DEĞER TULTAK 456 %9.76 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %27.16
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %7.14
GÖKHAN KÖSE 477 %9.49 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %5.69
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %41.41
0 %0 Detay
HASSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.97
SELAHATTİN ÇOLAK 610 %42.96 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %10.36
MEHMET DÖNMEZ 5088 %40.20 Detay
KIRIKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.98
ÖMER ERDAL ÇELİK 7668 %54.32 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PAYAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %36.08
BEKİR ALTAN 4221 %42.47 Detay
REYHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.54
AHMET YUMUŞAK 5020 %47.53 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %7.19
SEYİT ALİ ASLAN 141 %3.19 Detay
YAYLADAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.14
MEHMET YALÇIN 2212 %61.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı