60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:20
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 368
  • Kazandığı Belde Sayısı 122
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.20
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.92
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %82.97
MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK 32759 %29.02 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %71.66
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERAT AKTAN 2476 %31.41 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %93.24
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %93.10
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.86
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT EKMEKCİ 27137 %23.84 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %81.82
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %92.45
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %80.35
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %80.03
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %95.09
KENAN PEKER 22663 %16.88 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı