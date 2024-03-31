|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
KELKİT
Açılan Sandık Oranı %10.26
|ÜNAL YILMAZ
|421
|%54.04
|Detay
|
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYHAN TOK
|715
|%34.68
|Detay
|
KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %38.46
|AHMET KANAT
|422
|%46.17
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %51.25
|ERCAN ÇİMEN
|3191
|%30.97
|Detay
|
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|KADİR YILDIZ
|337
|%11.06
|Detay
|
TORUL
Açılan Sandık Oranı %42.86
|HÜSEYİN ZENGİN
|199
|%21.33
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ABDULKERİM UÇAN
|76
|%25.50
|Detay
|
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MAĞAT
|0
|%0
|Detay
|
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELVET SÖYLEMEZ
|0
|%0
|Detay
|
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM KARTAL
|0
|%0
|Detay
|
ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
|AYNUR ZORLU KAYA
|216
|%57.14
|Detay
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRSEL TÜRKEL
|0
|%0
|Detay
|
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUSTAFA NAS
|42
|%29.37
|Detay
|
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM SARI
|0
|%0
|Detay