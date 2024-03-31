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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.32
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 348
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%30.97 3
İL GENEL MECLİSİ
%39.38
Gümüşhane Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.26
ÜNAL YILMAZ 421 %54.04 Detay
KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYHAN TOK 715 %34.68 Detay
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %38.46
AHMET KANAT 422 %46.17 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %51.25
ERCAN ÇİMEN 3191 %30.97 Detay
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
KADİR YILDIZ 337 %11.06 Detay
TORUL
Açılan Sandık Oranı %42.86
HÜSEYİN ZENGİN 199 %21.33 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
ABDULKERİM UÇAN 76 %25.50 Detay
DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET MAĞAT 0 %0 Detay
GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
SELVET SÖYLEMEZ 0 %0 Detay
ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM KARTAL 0 %0 Detay
ÖZKÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.57
AYNUR ZORLU KAYA 216 %57.14 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MÜRSEL TÜRKEL 0 %0 Detay
ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA NAS 42 %29.37 Detay
YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM SARI 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı