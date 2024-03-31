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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.34
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 13
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 354
  • Kazandığı Belde Sayısı 59
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%31.27 3
İL GENEL MECLİSİ
%26.22
Sivas Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %9.09
HASAN ŞEN 7 %7.78 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN AKBULUT 0 %0 Detay
DİVRİĞİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.70
ÖZCAN ÇETİN 43 %74.14 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 0 %0 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %37.93
REMZİ KILIÇDAĞI 640 %29.96 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
TEVFİK AYAN 0 %0 Detay
GÜRÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.50
TURGAY ASLANTAŞ 233 %30.66 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
HABİP GÖRLER 0 %0 Detay
İMRANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÜREK 1002 %56.29 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %4.35
MEHMET ÖZTÜRK 78 %31.71 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
AŞKIN FIRAT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %34.49
HİLMİ BİLGİN 17799 %31.27 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %7.27
0 %0 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %41.03
FAZLI YÜKSEL 976 %28.88 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SABİT KARAKAŞ 0 %0 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %14.81
KENAN OĞUZHAN 200 %20.24 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
HAKVERDİ BULUT 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TEK 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KIRIŞKUZU 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
TEMEL TOY 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT AKTAŞ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı