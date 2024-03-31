|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %9.09
|HASAN ŞEN
|7
|%7.78
|Detay
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN AKBULUT
|0
|%0
|Detay
|
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %2.70
|ÖZCAN ÇETİN
|43
|%74.14
|Detay
|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN KARATAŞ
|0
|%0
|Detay
|
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %37.93
|REMZİ KILIÇDAĞI
|640
|%29.96
|Detay
|
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|TEVFİK AYAN
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %12.50
|TURGAY ASLANTAŞ
|233
|%30.66
|Detay
|
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HABİP GÖRLER
|0
|%0
|Detay
|
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÜREK
|1002
|%56.29
|Detay
|
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %4.35
|MEHMET ÖZTÜRK
|78
|%31.71
|Detay
|
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AŞKIN FIRAT
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %34.49
|HİLMİ BİLGİN
|17799
|%31.27
|Detay
|
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %7.27
|0
|%0
|Detay
|
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %41.03
|FAZLI YÜKSEL
|976
|%28.88
|Detay
|
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SABİT KARAKAŞ
|0
|%0
|Detay
|
ZARA
Açılan Sandık Oranı %14.81
|KENAN OĞUZHAN
|200
|%20.24
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKVERDİ BULUT
|0
|%0
|Detay
|
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
|Detay
|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TEK
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KIRIŞKUZU
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|TEMEL TOY
|0
|%0
|Detay
|
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|0
|%0
|Detay
|
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT AKTAŞ
|0
|%0
|Detay