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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.63
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 361
  • Kazandığı Belde Sayısı 122
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.87
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.23 3
İL GENEL MECLİSİ
%37.92
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.45
KORAY KIRAÇ 17333 %43.19 Detay
ANDIRIN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.13
AHMET SİNAN GÖKŞEN 10766 %50.95 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
NECATİ OKAY 39314 %36.45 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT MERCAN 21578 %34.74 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN COŞKUN AYDIN 9369 %32.77 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.12
HANİFİ TOPTAŞ 87608 %40.69 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.90
MURAT CEYHAN 12587 %39.05 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.43
FEYZETTİN OKUMUŞ 16914 %41.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı