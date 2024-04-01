|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %96.45
|KORAY KIRAÇ
|17333
|%43.19
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %98.13
|AHMET SİNAN GÖKŞEN
|10766
|%50.95
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.58
|NECATİ OKAY
|39314
|%36.45
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %96.88
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT MERCAN
|21578
|%34.74
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN COŞKUN AYDIN
|9369
|%32.77
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %99.12
|HANİFİ TOPTAŞ
|87608
|%40.69
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.90
|MURAT CEYHAN
|12587
|%39.05
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %99.43
|FEYZETTİN OKUMUŞ
|16914
|%41.98
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