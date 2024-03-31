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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:10
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.24
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 358
  • Kazandığı Belde Sayısı 102
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%71.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.77 7
İL GENEL MECLİSİ
%37.69
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL SALMAN 767 %43.16 Detay
ESKİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.74
MUSTAFA ZAVLAK 5028 %49.96 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %66.67
AHMET US 539 %31.67 Detay
GÜZELYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.89
ÜNAL DEMİRCİOĞLU 492 %33.18 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.27
EVREN DİNÇER 40610 %37.77 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.67
İZZET DEMİRYÜREK 3359 %35.22 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÜNSAL 912 %47.28 Detay
SULTANHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.00
FAHRİ SOLAK 3745 %57.70 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI HÜSEYİN CANSU 800 %43.72 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KAV 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA BAYMIŞLIOĞLU 76 %9.00 Detay
HELVADERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
HASAN HÜSEYİN AKYOL 365 %33.33 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KÖKSAL 0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YİĞİT 762 %49.00 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ ASLAN 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ÇEVİK 493 %41.36 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN DAĞ 903 %46.19 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM BAYLAN 0 %0 Detay
YENİKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
ALİ ALTINSOY 1618 %59.16 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREF KÜRLEK 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER OK 206 %12.59 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı