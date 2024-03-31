|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL SALMAN
|767
|%43.16
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|
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %90.74
|MUSTAFA ZAVLAK
|5028
|%49.96
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|AHMET US
|539
|%31.67
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %88.89
|ÜNAL DEMİRCİOĞLU
|492
|%33.18
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %95.27
|EVREN DİNÇER
|40610
|%37.77
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.67
|İZZET DEMİRYÜREK
|3359
|%35.22
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÜNSAL
|912
|%47.28
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %96.00
|FAHRİ SOLAK
|3745
|%57.70
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI HÜSEYİN CANSU
|800
|%43.72
|Detay
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KAV
|0
|%0
|Detay
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
|Detay
|
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUSTAFA BAYMIŞLIOĞLU
|76
|%9.00
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|HASAN HÜSEYİN AKYOL
|365
|%33.33
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KÖKSAL
|0
|%0
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|
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YİĞİT
|762
|%49.00
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ ASLAN
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ÇEVİK
|493
|%41.36
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN DAĞ
|903
|%46.19
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM BAYLAN
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ALİ ALTINSOY
|1618
|%59.16
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREF KÜRLEK
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER OK
|206
|%12.59
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