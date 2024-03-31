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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:35
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 360
  • Kazandığı Belde Sayısı 96
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%62.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%27.24 8
İL GENEL MECLİSİ
%35.06
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %28.57
MURAT KOYAK 222 %28.32 Detay
ASLANAPA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ KULİK 577 %42.71 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.43
BEKİR KOCAMAN 141 %15.84 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %46.15
AHMET ÖZOĞUL 402 %27.57 Detay
DUMLUPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
ALİ BURSA 266 %34.68 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %58.62
ALİ CEYHAN 1208 %32.40 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %74.58
MUHARREM AKÇADURAK 3281 %28.20 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.31
FATİH ÇALIŞKAN 1293 %42.96 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %59.20
KAMİL SARAÇOĞLU 21716 %27.24 Detay
PAZARLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL DEMİRCİ 1315 %55.72 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %80.00
HASAN BASRİ METE 413 %26.71 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %50.00
AHMET KULAT 2963 %34.95 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %51.46
ALİ ÖZDEN 6013 %27.55 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.86
YAKUP ORAN 244 %49.39 Detay
BALIKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.50
HASAN YAZKAN 308 %48.12 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %11.11
İLHAN OKUMUŞ 106 %35.10 Detay
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
EMİN TAŞGIN 82 %35.81 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
CAHİT ONAR 52 %33.55 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %18.18
ERCAN ŞİMŞEK 72 %16.07 Detay
GÖKLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %40.00
KERİM ŞAHİN 263 %48.52 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALBAYRAK 0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %60.00
ERHAN DEMİRAY 379 %45.07 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
FERİDUN AKTAY 90 %48.65 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
İBRAHİM YAVUZ 362 %43.25 Detay
SEYİTÖMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.00
MAHMUT YOL 146 %50.17 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %57.14
ADNAN KORKMAZ 325 %28.61 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
SÜLEYMAN UYGUN 784 %36.82 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
HALİL KARAKAŞ 134 %20.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı