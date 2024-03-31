|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %28.57
|MURAT KOYAK
|222
|%28.32
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|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ KULİK
|577
|%42.71
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %71.43
|BEKİR KOCAMAN
|141
|%15.84
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|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %46.15
|AHMET ÖZOĞUL
|402
|%27.57
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|ALİ BURSA
|266
|%34.68
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EMET
Açılan Sandık Oranı %58.62
|ALİ CEYHAN
|1208
|%32.40
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %74.58
|MUHARREM AKÇADURAK
|3281
|%28.20
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %92.31
|FATİH ÇALIŞKAN
|1293
|%42.96
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %59.20
|KAMİL SARAÇOĞLU
|21716
|%27.24
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PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL DEMİRCİ
|1315
|%55.72
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %80.00
|HASAN BASRİ METE
|413
|%26.71
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %50.00
|AHMET KULAT
|2963
|%34.95
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %51.46
|ALİ ÖZDEN
|6013
|%27.55
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %42.86
|YAKUP ORAN
|244
|%49.39
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|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|HASAN YAZKAN
|308
|%48.12
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ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %11.11
|İLHAN OKUMUŞ
|106
|%35.10
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|EMİN TAŞGIN
|82
|%35.81
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|CAHİT ONAR
|52
|%33.55
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %18.18
|ERCAN ŞİMŞEK
|72
|%16.07
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GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %40.00
|KERİM ŞAHİN
|263
|%48.52
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALBAYRAK
|0
|%0
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KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ERHAN DEMİRAY
|379
|%45.07
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KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
|FERİDUN AKTAY
|90
|%48.65
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|İBRAHİM YAVUZ
|362
|%43.25
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MAHMUT YOL
|146
|%50.17
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TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ADNAN KORKMAZ
|325
|%28.61
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
|SÜLEYMAN UYGUN
|784
|%36.82
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
|HALİL KARAKAŞ
|134
|%20.78
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