|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %50.00
|YILMAZ KILIÇ
|147
|%50.87
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %22.22
|ORHAN BORHAN
|133
|%36.24
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT DALGALI
|630
|%29.23
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|HASAN HAKANOĞLU
|1319
|%43.62
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %13.46
|EMRE DEMİRCİ
|801
|%51.71
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %23.36
|OSMAN ARSLAN
|5950
|%33.95
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %94.12
|OSMAN DEMİR
|565
|%7.63
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