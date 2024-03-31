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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%33.95 3
İL GENEL MECLİSİ
%31.17
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
YILMAZ KILIÇ 147 %50.87 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %22.22
ORHAN BORHAN 133 %36.24 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT DALGALI 630 %29.23 Detay
ÇİÇEKDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
HASAN HAKANOĞLU 1319 %43.62 Detay
KAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.46
EMRE DEMİRCİ 801 %51.71 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %23.36
OSMAN ARSLAN 5950 %33.95 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %94.12
OSMAN DEMİR 565 %7.63 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM BICAKCI 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı