|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %67.35
|RECEP OCAK
|3123
|%39.84
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %95.18
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|5487
|%28.44
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %68.33
|ÖZCAN ULUPINAR
|4862
|%48.74
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %52.78
|İBRAHİM SEZER
|10375
|%28.07
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %77.27
|ERKAN SONER KODAMAN
|1746
|%37.90
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|KAMİL ALTUN
|1395
|%33.62
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %62.77
|ALİ BEKTAŞ
|4554
|%34.17
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.24
|ÖMER SELİM ALAN
|18491
|%37.12
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZGİN ÖZDEMİR
|0
|%0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %55.56
|VURAL KUNDAKÇIOĞLU
|311
|%52.09
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|YUNUS LÜTFİ ÇOBAN
|301
|%17.40
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %5.88
|SATILMIŞ GEBEŞ
|134
|%43.79
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|HÜSEYİN UZUN
|297
|%24.79
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %68.75
|ÖMER ÜNAL
|972
|%39.80
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET BEKTAŞ
|0
|%0
|Detay
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %22.22
|KERİM SÖNMEZ
|401
|%35.87
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTAÇ TOSUN
|0
|%0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|OSMAN ÇAKMAKOĞLU
|330
|%50.61
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|SERVET ÜSTÜN
|281
|%58.30
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|NECDET DERNEK
|961
|%61.02
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENER AYDIN
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZDAL
|795
|%48.83
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|BAYRAM BAŞOL
|379
|%51.56
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %85.71
|TURHAN OKUMUŞ
|1210
|%46.75
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ADİL DÜZLÜ
|634
|%29.16
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