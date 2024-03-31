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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 95
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%61.68
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.12 10
İL GENEL MECLİSİ
%35.35
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %67.35
RECEP OCAK 3123 %39.84 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %95.18
BÜNYAMİN BOSTANCI 5487 %28.44 Detay
DEVREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %68.33
ÖZCAN ULUPINAR 4862 %48.74 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %52.78
İBRAHİM SEZER 10375 %28.07 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %77.27
ERKAN SONER KODAMAN 1746 %37.90 Detay
KİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.00
KAMİL ALTUN 1395 %33.62 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %62.77
ALİ BEKTAŞ 4554 %34.17 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %88.24
ÖMER SELİM ALAN 18491 %37.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
SEZGİN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BEYCUMA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %55.56
VURAL KUNDAKÇIOĞLU 311 %52.09 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
YUNUS LÜTFİ ÇOBAN 301 %17.40 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.88
SATILMIŞ GEBEŞ 134 %43.79 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
HÜSEYİN UZUN 297 %24.79 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %68.75
ÖMER ÜNAL 972 %39.80 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
HİKMET BEKTAŞ 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %22.22
KERİM SÖNMEZ 401 %35.87 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYTAÇ TOSUN 0 %0 Detay
KANDİLLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
OSMAN ÇAKMAKOĞLU 330 %50.61 Detay
KARAMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
SERVET ÜSTÜN 281 %58.30 Detay
KARAPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
NECDET DERNEK 961 %61.02 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENER AYDIN 0 %0 Detay
NEBİOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZDAL 795 %48.83 Detay
ORMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
BAYRAM BAŞOL 379 %51.56 Detay
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %85.71
TURHAN OKUMUŞ 1210 %46.75 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %75.00
ADİL DÜZLÜ 634 %29.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı