|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
|AYHAN ARSLAN
|96
|%40.68
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %65.88
|0
|%0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %72.53
|ADEM ŞENGÜL
|10004
|%35.94
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %59.09
|VURAL COŞKUN
|877
|%44.84
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %97.14
|BİLAL ÖZDOĞAN
|3158
|%39.67
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %86.08
|MUSTAFA İLMEK
|7163
|%49.93
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %46.36
|AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
|33799
|%35.38
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %38.83
|HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU
|43411
|%36.72
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %55.56
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %56.74
|0
|%0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %56.86
|0
|%0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %58.06
|MUSTAFA YALÇIN
|16118
|%32.94
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %57.83
|DAVUT ŞAHİN
|2902
|%38.40
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|ESAT ÖZTÜRK
|5170
|%43.78
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.71
|HALİT TAŞYAPAN
|3648
|%42.52
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