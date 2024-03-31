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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 13
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 95
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%61.68
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%37.94 7
İL GENEL MECLİSİ
%34.25
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
AYHAN ARSLAN 96 %40.68 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %65.88
0 %0 Detay
DEVELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %72.53
ADEM ŞENGÜL 10004 %35.94 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %59.09
VURAL COŞKUN 877 %44.84 Detay
HACILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.14
BİLAL ÖZDOĞAN 3158 %39.67 Detay
İNCESU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.08
MUSTAFA İLMEK 7163 %49.93 Detay
KOCASİNAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %46.36
AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR 33799 %35.38 Detay
MELİKGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %38.83
HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU 43411 %36.72 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %55.56
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %56.74
0 %0 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %56.86
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %58.06
MUSTAFA YALÇIN 16118 %32.94 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %57.83
DAVUT ŞAHİN 2902 %38.40 Detay
YAHYALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %54.55
ESAT ÖZTÜRK 5170 %43.78 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %85.71
HALİT TAŞYAPAN 3648 %42.52 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı