|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN CUMUR
|5721
|%31.03
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ YILDIZ
|2404
|%50.90
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %12.00
|RECEP TUNA
|330
|%43.94
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.00
|YAKUP DEMİRCAN
|1604
|%30.98
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %60.87
|KENAN SÜBEKCİ
|2078
|%56.42
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
|AHMET TÜRKMEN
|1704
|%29.08
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %64.39
|FARUK ÖZLÜ
|26161
|%39.95
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ SAVAŞ
|732
|%30.10
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.67
|OSMAN KILIÇ
|429
|%26.66
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %61.54
|İBRAHİM ERCAN
|801
|%46.11
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