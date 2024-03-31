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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.95 6
İL GENEL MECLİSİ
%40.94
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN CUMUR 5721 %31.03 Detay
ÇİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ YILDIZ 2404 %50.90 Detay
CUMAYERİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.00
RECEP TUNA 330 %43.94 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %70.00
YAKUP DEMİRCAN 1604 %30.98 Detay
GÜMÜŞOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.87
KENAN SÜBEKCİ 2078 %56.42 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %96.00
AHMET TÜRKMEN 1704 %29.08 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %64.39
FARUK ÖZLÜ 26161 %39.95 Detay
YIĞILCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ SAVAŞ 732 %30.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %46.67
OSMAN KILIÇ 429 %26.66 Detay
BOĞAZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %61.54
İBRAHİM ERCAN 801 %46.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı