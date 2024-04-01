60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:10
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%36.00
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 11
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 359
  • Kazandığı Belde Sayısı 112
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%83.35
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.67 8
İL GENEL MECLİSİ
%38.15
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %81.48
OSMAN TOPALOĞLU 5860 %44.21 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %88.42
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %74.55
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %68.11
ÖZLEM MARAŞ 25327 %29.79 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %95.45
HÜSEYİN KESKİN 5660 %44.88 Detay
BAFRA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.51
HAMİT KILIÇ 26005 %36.94 Detay
CANİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.76
İBRAHİM SANDIKÇI 17205 %39.90 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %81.12
ENDER GÜR 23231 %34.83 Detay
HAVZA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.17
MURAT İKİZ 6530 %39.62 Detay
İLKADIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.31
İHSAN KURNAZ 39164 %32.17 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %76.32
İBRAHİM SARICAOĞLU 3526 %30.41 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %95.18
GÜRKAN ÖZEL 3661 %35.63 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %68.12
0 %0 Detay
TEKKEKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.17
MUSTAFA CANDAL 15365 %50.84 Detay
TERME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.35
ŞENOL KUL 17208 %49.60 Detay
VEZİRKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %78.78
MURAT GÜL 17575 %44.72 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %83.87
HÜSEYİN KIYMA 1813 %38.62 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı