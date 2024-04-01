|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %81.48
|OSMAN TOPALOĞLU
|5860
|%44.21
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %88.42
|0
|%0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %74.55
|0
|%0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %68.11
|ÖZLEM MARAŞ
|25327
|%29.79
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %95.45
|HÜSEYİN KESKİN
|5660
|%44.88
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %80.51
|HAMİT KILIÇ
|26005
|%36.94
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %83.76
|İBRAHİM SANDIKÇI
|17205
|%39.90
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %81.12
|ENDER GÜR
|23231
|%34.83
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %75.17
|MURAT İKİZ
|6530
|%39.62
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %71.31
|İHSAN KURNAZ
|39164
|%32.17
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %76.32
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|3526
|%30.41
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %95.18
|GÜRKAN ÖZEL
|3661
|%35.63
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %68.12
|0
|%0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %82.17
|MUSTAFA CANDAL
|15365
|%50.84
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TERME
Açılan Sandık Oranı %75.35
|ŞENOL KUL
|17208
|%49.60
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %78.78
|MURAT GÜL
|17575
|%44.72
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %83.87
|HÜSEYİN KIYMA
|1813
|%38.62
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