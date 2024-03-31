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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.96
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%32.03 3
İL GENEL MECLİSİ
%31.94
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %4.32
MEHMET TOSUN 1650 %34.84 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %19.33
MUHAMMET KARAKUŞ 1427 %25.59 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %1.52
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.67
MEHMET DEMİR 301 %58.79 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %19.44
KAMİL CEYLAN 1676 %32.62 Detay
MARMARİS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.95
SERKAN YAZICI 2676 %44.60 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %8.48
ŞADİ BALLI 1927 %31.94 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %2.98
RÜŞTÜ YİĞİTKAYA 737 %34.42 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %3.68
0 %0 Detay
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.19
BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ 548 %58.86 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %17.72
ÖZAY TÜRKLER 1243 %43.58 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0.76
MUSTAFA TOKSÖZ 36 %16.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı