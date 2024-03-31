|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %4.32
|MEHMET TOSUN
|1650
|%34.84
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %19.33
|MUHAMMET KARAKUŞ
|1427
|%25.59
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %5.88
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %1.52
|0
|%0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %6.67
|MEHMET DEMİR
|301
|%58.79
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %19.44
|KAMİL CEYLAN
|1676
|%32.62
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %11.95
|SERKAN YAZICI
|2676
|%44.60
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %8.48
|ŞADİ BALLI
|1927
|%31.94
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %2.98
|RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
|737
|%34.42
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %3.68
|0
|%0
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %2.19
|BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
|548
|%58.86
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ULA
Açılan Sandık Oranı %17.72
|ÖZAY TÜRKLER
|1243
|%43.58
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0.76
|MUSTAFA TOKSÖZ
|36
|%16.98
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