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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%31.82 33
İL GENEL MECLİSİ
%34.99
Afyonkarahisar Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCER KERPİÇ 452 %13.33 Detay
BAYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİLİBRAHİM BODUR 1166 %43.14 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KAYACAN 6805 %37.48 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ATLI 2359 %26.45 Detay
ÇOBANLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ALTUNTAŞ 3126 %56.03 Detay
DAZKIRI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇİÇEK 1707 %43.05 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT SARI 6278 %39.39 Detay
EMİRDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KOYUNCU 4741 %41.87 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DEDE SAVAŞ 1098 %48.41 Detay
HOCALAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ARSLAN 754 %49.31 Detay
İHSANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE GÖKÇE 970 %35.71 Detay
İSCEHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYHAN KILINÇARSLAN 2812 %34.18 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KORKMAZ 306 %32.38 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY 42703 %31.82 Detay
SANDIKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ÖZTAŞ 7371 %38.04 Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL KARAMAN 1037 %41.36 Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM EROĞLU 2981 %34.11 Detay
SULTANDAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALDIRMAZ 1284 %38.10 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN GEYİK 494 %23.84 Detay
AKHARIM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KAYNAK 839 %48.16 Detay
AKÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI CANDAN 921 %45.68 Detay
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT EĞSEN 1011 %45.19 Detay
ÇAYIRBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENDER KİRAZ 1557 %56.52 Detay
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ ERUSLU 356 %21.96 Detay
DAVULGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER MISIR 496 %52.77 Detay
DEĞİRMENAYVALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÇELİK 1060 %57.42 Detay
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜNAY 386 %23.28 Detay
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜREYYA GÜVENİR 869 %42.79 Detay
DÖĞER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ERSOY 2007 %49.64 Detay
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL KAVAS 502 %33.03 Detay
ERKMEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL ŞAHİN 2257 %47.62 Detay
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHABETTİN KAVLAK 135 %6.81 Detay
GAZLIGÖL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜNGÖR 992 %62.55 Detay
GEBECELER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ATAY 841 %37.78 Detay
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI TEKİN 493 %46.91 Detay
GÜNEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KARABACAK 875 %59.81 Detay
HAYDARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ÇETİNKAYA 749 %62.00 Detay
IŞIKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KARAMOÇU 2606 %57.35 Detay
KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ULUSOY 768 %43.74 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKAY AKAY 379 %23.31 Detay
KAYIHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİRAY 733 %39.82 Detay
KILIÇARSLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜLKARNİ DAVAS 887 %54.38 Detay
KIRKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ŞAHİN 948 %71.28 Detay
KOCAÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ZIBAK 759 %41.18 Detay
KOCATEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÇELİK 923 %44.59 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT KOCATÜRK 404 %30.86 Detay
NURİBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KAYA 804 %39.32 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN HANLI 403 %35.66 Detay
PAZARAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKİ KARA 931 %52.13 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ TAŞPINAR 788 %27.47 Detay
SERBAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNAL ÇELİKKOL 390 %39.80 Detay
SEYDİLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM TOKDEMİR 647 %49.77 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TABAK 726 %29.43 Detay
SÜLÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET POYRAZ 701 %35.82 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SELEK 1317 %40.16 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÇALIŞ 1067 %46.23 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKYILDIZ 876 %44.42 Detay
TINAZTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM YETİŞKİN 988 %54.98 Detay
YAYLABAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ AKGEDİK 826 %51.08 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEMSETTİN KOL 585 %37.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı