60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:45
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.40
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 11
  • Kazandığı İlçe Sayısı 350
  • Kazandığı Belde Sayısı 70
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%33.84
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.91 3
İL GENEL MECLİSİ
%29.99
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH BOSTANCI 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN BALKAN 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KERMAN 0 %0 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %50.34
MUSTAFA HELVACIOĞLU 7928 %41.28 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ARSLAN 0 %0 Detay
MERİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
YUNUS ATAY 352 %47.38 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %36.76
BELGİN İBA 14991 %41.91 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %36.46
MUSTAFA RAVALI 2808 %31.84 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FERAT GÜLVER 0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL DENİZ 0 %0 Detay
KIRCASALİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.50
SAMET ERTAŞ 138 %66.35 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %14.29
AHMET DALGA 90 %37.34 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKSEL TÜFEKÇİ 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK ATALAY 0 %0 Detay
YENİMUHACİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
MUSTAFA TÜRKER 175 %58.33 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı