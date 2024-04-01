|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ERTAŞ
|1093
|%29.76
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÖNAL
|1827
|%19.41
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT AKSOY
|2847
|%40.13
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇİFTCİ
|2606
|%33.14
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI KAYA
|79
|%2.61
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA AYDIN
|1423
|%29.58
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %97.59
|MEHMET SAVRAN
|21557
|%34.61
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ YILDIZ
|3599
|%24.60
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR YAZICI
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇETİNKAYA
|539
|%38.69
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GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL ÖZDEMİR
|686
|%38.78
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MUSTAFA DURMAZ
|369
|%40.33
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KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL YORGANCI
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN GÜNEŞ
|0
|%0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN NEİŞ
|720
|%41.26
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
|HALİT ELMA
|497
|%51.99
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ÖZÇELİK
|0
|%0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ATEŞ
|0
|%0
|Detay
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLKADİR MACİT
|0
|%0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|SADİ ARISOY
|0
|%0
|Detay
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TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|OLCAY GÜNBEY
|0
|%0
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN SÜSLÜ
|0
|%0
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YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ÇAVDAR
|0
|%0
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